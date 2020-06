Der Bulderner Weihnachtsmarkt 2020 fällt aus: Wegen der Corona-Pandemie hat der Vorstand der Ortsgemeinschaft Buldern beschlossen, alle Großveranstaltungen bis Jahresende abzusagen.

Das betrifft einerseits den Heimatabend im November, an dem das 40-jährige Bestehen der Ortsgemeinschaft gefeiert werden sollte. Und andererseits eben den Weihnachtsmarkt, der traditionell am ersten Adventswochenende auf dem Spiekerplatz stattfindet. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen an den beiden Veranstaltungen halte man die Absage in diesem Jahr für notwendig, teilte der Vorsitzende Bernhard Lammers jetzt mit.

Café im Großen Spieker startet wieder

Daneben hat er jedoch auch eine gute Nachricht: Der Große und der Kleine Spieker können nach langer Pause wieder geöffnet werden, und zwar für Vermietungen sowie das wöchentliche Café am Donnerstag. Erster Café-Termin ist in dieser Woche am 1. Juli, bei gutem Wetter soll es eine Außenterrasse geben.

Für die Vermietung des Großen Spiekers gilt eine begrenzte Personenzahl von 20 Besuchern, so der Vorstand, daher werde die Miete auf 100 Euro gesenkt. Der Kleine Spieker ist auf 15 Personen begrenzt. Ausdrücklich weist der Vorstand darauf hin, dass Auflagen wie Rückverfolgung, Mindestabstände oder Schutzvorkehrungen mit Maske eingehalten werden müssen.