Das müssen Sie wissen:

Da waren es wieder drei: Nach Carsten Hövekamp (CDU) und dem unabhängigen Kandidaten Jochen Wilms bewirbt sich auch Grünen-Fraktionssprecher Florian Kübber für das Amt des Bürgermeisters. Das gab der 39-Jährige am Freitag bekannt. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen zwei weitere Großveranstaltungen aus: Sowohl die Viktorkirmes als auch den Bürgertreff hat die Stadt Dülmen jetzt absagen müssen.

Ab sofort sind Ferien - aber zuvor gab es am Freitag noch die letzten Abschlusszeugnisse. Diese wurden bei einer Open-Air-Feier am Schloss Buldern verteilt. Am Vortag fand bereits die Entlassfeier am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg statt.

Dülmens vielleicht bekanntester Promi Jürgen Drews zieht Konsequenzen aus der Corona-Krise: Er wird in diesem Sommer vorerst nicht nach Mallorca aufbrechen. Und nicht nur er hat seine Urlaubspläne in diesem Jahr drastisch geändert. In der Printausgabe erzählen weitere Dülmener Prominente, wie sie den Sommer 2020 verbringen werden.

Mit VfL Billerbeck II und SuS Olfen II haben zwei mögliche Aufsteiger in die Kreisliga A dankend abgelehnt. Jetzt sucht der Kreisvorstand aber noch nach Mannschaften, die neben DJK Rödder aufsteigen wollen.

Wetter:

Heute Sonne und Wolken im Wechsel, ab Vormittag können sich teils kräftige Schauer und Gewitter entladen, schwüle 24 bis 27 Grad. Mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier