Abschied im Schlosspark

Trotz Corona-Krise: Schön und feierlich sollte die Entlassfeier der Privaten Gymnasien Schloss Buldern über die Bühne gehen. Und da die Aula der Schule diesmal nicht in Frage kam, zog man eben um in den Schlosspark. Vor der malerischen Kulisse von Schloss Buldern konnten hier am Freitag insgesamt 60 Abiturienten ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Internationaler Jahrgang

Rund eine Stunde dauerte die Feierstunde, bei der auf das sonst übliche Rahmenprogramm verzichtet werden musste. Und auch sonst gab es Einschränkungen: Pro Schüler waren zwei Begleitpersonen erlaubt. Apropos Schüler: Der aktuelle Jahrgang war ein sehr internationaler, mit Schülern aus China, Mexiko, Südkorea und Afghanistan.

Schulleiter geht in den Ruhestand

Schulleiter Wolfgang Keßler bedankte sich dafür, dass trotz Corona-Krise alles am Ende so glimpflich abgelaufen sei. Für ihn selbst war der aktuelle Jahrgang noch aus einem anderen Grund ein ganz besonderer: Es ist sein letzter, Keßler geht mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Seine Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter Stefan Schrade an. Der gehörte, zusammen mit Eva Schroeder-Caspari als Schulpflegschaftsvorsitzende des Jahrgangs, ebenfalls zu den Festrednern.