Diesen Jahrgang wird keiner vergessen - dafür hat Corona gesorgt. Gleich mehrfach griffen die Redner bei der Entlassfeier des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs diesen Gedanken auf. Landrat Christian Schulze Pellengahr zitierte den Krisenmanager Helmut Schmidt: „In der Krise zeigt sich der Charakter.“

Einen starken Charakter habe auch der Abschlussjahrgang bewiesen, musste er doch viel Flexibilität und Durchhaltevermögen und vor allem auch Improvisationsfähigkeit zeigen, wie Dülmens Ortsvorsteherin Brigitte Albrink betonte. Auf viele Highlights hätten die Abiturienten verzichten müssen, von der Mottowoche bis zum Abiball.

Langes Bangen

Jedoch wurde daher die Abschlussfeier durch weitaus glamourösere Outfits verschönert als üblich, hatten viele doch schon vor dem Lockdown ihre Kleider gekauft, heißt es in einer Mitteilung.

Dass die Zeugnisübergabe überhaupt stattfinden konnte, stand lange nicht fest. Letztlich klappte es doch, wenn auch unter strengen Hygieneauflagen. In ihren Rückblicken erinnerten sich die Schüler an prägende Unterrichtsinhalte und -stunden, aber auch an Klassenfahrten oder Sportveranstaltungen. Besonders hoben sie aber die in den Betriebspraktika im In- und Ausland gesammelten Erfahrungen hervor. Und stimmten den anderen Rednern zu: Dieser Jahrgang ist wirklich ein besonderer.