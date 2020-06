„Ich mache in diesem Jahr Urlaub in Dülmen“, gesteht Jürgen Drews. „Seit Corona uns alle verrückt macht, war ich nur einmal in Köln zu einem TV-Termin, aber ansonsten habe ich alle Termine abgesagt.“

Drews kann zwar alle verstehen, die jetzt in den Urlaub nach Mallorca aufbrechen, „aber ich persönlich will jetzt nicht auf die Insel, weil ich dem Frieden noch nicht traue. Wir leben gerade in einer schweren Zeit, wenn man die aktuellen Meldungen von der Großschlachterei Tönnies sieht. Ich gehöre ja auch zur Risikogruppe, und Ramona und ich überlegen noch, ob wir eventuell später mit dem Cabrio nach Mallorca fahren, wo wir in unserem Haus ja auch alles haben. Und da wäre der Weg schon das Ziel.“

Untätig ist Jürgen Drews aber auch in seinem „Dülmen-Urlaub“ nicht, denn er tüftelt gerade in seinem Studio an einer neuen Platte, bei der auch einige Kollegen wie Ben Zucker mitwirken werden.