Da waren es wieder drei: Nach Carsten Hövekamp (CDU) und dem unabhängigen Kandidaten Jochen Wilms bewirbt sich auch Florian Kübber für das Amt des Bürgermeisters.

Der 39-jährige Fraktionssprecher der Grünen wurde am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung seiner Partei einstimmig gewählt.

„Ich bin in Dülmen sehr gut und vielfältig vernetzt und ich werde auch im Fall meiner Wahl weiter mit allen im Dialog bleiben“, so Kübber bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag. „Für mich war jetzt der richtige Zeitpunkt, an die Öffentlichkeit zu gehen, denn so eine Kandidatur muss gut vorbereitet sein.“