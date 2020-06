Das müssen Sie wissen:

Weibliche Führungskraft in katholischer Bildungsstätte. Was der aktuellen FBS-Leiterin, Rendel Werthmöller, ganz selbstverständlich scheint, war vor 30 Jahren noch ein ungewohntes Bild. Damals fing Irmgard Neuß als Chefin an.

Am Donnerstag wurde der Verkauf der real-Märkte an die SCP-Group besiegelt. Die Mitarbeiter in Dülmen wissen allerdings noch nicht, unter wessen Flagge es auf dem Quellberg weitergeht.

Sophia erklärt in 15 Schritten, wie man eine Maske näht. Marit hat die Zugspitze erklommen. Und Mia sich in Hogwarts beworben - vorzugsweise im Haus Gryffindor. Und das alles von zuhause aus. Wie das geht? Schulleiter Robert Schneider hat Anfang Mai die Hermann-Leeser-Challenge gestartet.

„Sport im Park“ findet in diesem Jahr unter anderen Bedingungen statt: Zum einen wird die Veranstaltungsreihe erstmals ins Sportzentrum Süd verlegt, zum anderen ist eine Anmeldung im Internet zwingend erforderlich.

Wetter:

Überwiegend sonnig und nur am Nachmittag einige dünne Wolken. Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad, dazu weht der Wind mäßig aus Südost.

Verkehr:

Der Kreis blitzt heute auf der Borkenberger Straße und der L 600.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier