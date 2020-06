Betriebsübergang der real-Warenhäuser an die SCP-Group

Dülmen. Am Donnerstag erhielten die Beschäftigten des Dülmener real-Marktes den aktuellen Mitarbeiterbrief. Darin meldeten die bisherigen Eigentümer den Verkauf an die Investoren von der SCP-Group und damit den Betriebsübergang. „Ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt auch bald erfahren, wo die Reise für sie hingeht“, so Gewerkschaftssekretärin Gabi Beuing von der Dienstleistungsgewerkschaft verdi in Münster.

Von Hans-Martin Stief