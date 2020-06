Bis dahin war die Sozialpädagogin im Bereich junge Familien an der FBS tätig. Aber das FBS-Team und Stüper wollten sie. „Also tagte kurz der Familienrat und ich bewarb mich.“ Erfolgreich. Sie blieb. 31 Jahre lang war die heute 64-Jährige in Dülmen aktiv, und viele Projekte tragen heute noch ihre Handschrift.

Projektarbeit

1998 stieg die FBS dann in die Projektarbeit ein: Die Dülmener Gesundheitstage. Wie viele Dinge, welche Irmgard Neuß angestoßen hatte, bis heute eine Erfolgsgeschichte. „Zum einen schloss die Gynäkologie in Dülmen, zum anderen wurden Präventionskurse nicht mehr unbedingt von den Krankenkassen erstattet.“ So entstand die Idee, heimische Ärzte für eine Vortragsreihe zu gewinnen. Das Konzept läuft immer noch.

Markenzeichen

Kurz darauf entwickelte Neuß mit ihrem Team eines der Markenzeichen der FBS: Den Seniorenbegleiter. „Ich hatte selbst eine demenziell erkrankte Mutter, daher kannte ich den Bedarf an professionellen Hilfe.“ Ihre Mutter erlebte persönlich leider keinen Seniorenbegleiter mehr, aber das Dülmener Konzept wurde in 140 Städten übernommen. „Sogar ein Journalist von Radio Vatikan rief mich damals zu dem Thema an. Aus Rom“, erinnert sich Neuß.

Neue Leiterin

Die Sozialmanagerin Rendel Werthmöller (41) hat jetzt die Leitung der FBS übernommen, sie lebt seit mehr als fünf Jahren in Dülmen und begann 2016 als pädagogische Mitarbeiterin im Eltern-Kind-Bereich. Eigentlich ganz ähnlich, wie damals ihre Vorgängerin...

