Das müssen Sie wissen:

Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich am Dienstagnachmittag im Sportzentrum Süd. Ein 47-jähriger Dülmener war neben dem Tennisplatz zusammengebrochen. Alle Reanimationsversuche von Ersthelfern und Notarzt blieben erfolglos.

Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht und des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen die Leiterin des Martin-Luther-Kindergartens in Dülmen wurde eingestellt. Seit gestern ist sie zurück an ihrem Arbeitsplatz.

Einen hohen fünfstelligen Betrag haben Trickbetrüger jetzt von einem älteren Dülmener ergaunert. Die Täter wendeten dabei die Enkeltrick-Masche an. Der Mann gab den Betrügern das Geld am Dienstagnachmittag am Brunnen an der Wagnerstraße. Die Polizei sucht jetzt nach weiteren Zeugen.

In den Nachbarstädten wie Coesfeld gibt es sie schon, jetzt soll in Dülmen ein „Team Wildpferde“ als professionelle Vereinigung regionaler Geschäftsleute entstehen. Das Team soll eine Ergänzung zu bestehenden Vereinigungen sein, betonte Initiator Michael Sommer vor dem Vorstand der IDU. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Nach den Senioren haben jetzt auch die Jugendkicker die Erlaubnis für Testspiele unter Hygienebedingungen bekommen. Die Trainer und Spieler fragen sich jedoch: Wann beginnt die Saison, damit die Vorbereitung geplant werden kann.

Wetter:

Heute scheint bei wenigen dünnen Wolken vielfach die Sonne, hochsommerlich heiß mit bis zu 31 Grad. Der Wind weht schwach, am Nachmittag auch mäßig aus Ost.

Verkehr:

Heute blitzt die Polizei auf der B 474.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier, Westring