Der Trägerverbund der Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, kurz Tv-KiTa, hatte die Leiterin für die Dauer des Ermittlungsverfahrens vom Dienst freigestellt. Mit Einstellung des Verfahrens kann Sandra Masztalerz ihren Dienst in der Einrichtung wieder aufnehmen. Die Eltern der Kindergartenkinder hatten sich - ebenso wie das ganze Team - sehr für die Rückkehr der erzieherin eingesetzt.

Ermittlungen abgeschlossen

„Wir sind froh, dass das Ermittlungsverfahren abgeschlossen und unsere Leiterin in die Einrichtung zurückkehren kann“, betont Sabine Kortas, Geschäftsführerin des Tv-KiTa. Die Leiterin nehme bereits am heutigen Mittwoch ihren Dienst wieder auf, so Kortas. Die Eltern der Einrichtung seien darüber per E-Mail informiert worden.

Anicker spricht Vertrauen aus

Auch Superintendent Joachim Anicker ist erleichtert, dass nun auch durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt wurde, dass kein Tatverdacht gegen die Leiterin vorliegt: „Wir haben unserer Mitarbeiterin zu jeder Zeit das Vertrauen ausgesprochen“, so der leitende Theologe des Kirchenkreises, „dass sie nun wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, ist für uns selbstverständlich.“

Kortas und Anicker danken besonders der kommissarischen Leiterin und dem Team der Einrichtung, das in den vergangenen Monaten in vorbildlicher Weise und unter erschwerten Corona-Bedingungen die Arbeit in der Kita in der gewohnten Weise aufrechterhalten habe.