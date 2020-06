Die Veranstalter-Branche sieht Rot

Der Wiesmann-Gecko: Rot. Die Düpmann-Halle: Rot. Böinghoff am Bulderner See: Rot. Dazu der Bendix-Turm und die Alte Sparkasse: Sie alle erstrahlten in der vergangenen Nacht in feurigem Rot - als dringender Appell der Veranstaltungsbranche, sie in Corona-Zeiten nicht zu vergessen.

Knapp 9000 Firmen, vom Caterer bis zum Zeltbauer, sowie Veranstaltungsorte machten deutschlandweit bei der Aktion „Night of Light“ mit.

„Mitte März ist uns der Stecker gezogen worden"

Der Wirtschaftszweig Veranstaltung sei auf Platz sechs der Branchen mit den meisten Beschäftigten in Deutschland, erläutert Benedikt Düpmann, Inhaber des gleichnamigen Zeltverleihs in Rorup. Er habe großes Verständnis für die Corona-Maßnahmen. Nur: „Mitte März ist uns der Stecker gezogen worden.“

Da jetzt alles ausfällt, fahre sein Unternehmen derzeit Essen für Altenheim und Krankenhaus aus. Der Zeltverleiher hofft, dass mit der „Night of Light ein klares Signal an die Politik war die Branche bei ihren Rettungs- und Konjunkturpaketen nicht zu vergessen.

Dülmener Veranstalter machen mit

Doch nicht nur in Rorup funkelte es Rot: Am Bulderner See erstrahlte die frühere Biker‘s Farm, die der Caterer Böinghoff derzeit umbaut, ebenfalls in dieser Fabe. Und weithin sichtbar war auch der Gecko, um dessen Beleuchtung sich MP Veranstaltungstechnik gekümmert hatte.

Und auch das städtische Kulturteam sowie die Neue Spinnerei und die Jugendbildungseinrichtung Baustelle in Daldrup machten mit.