Das müssen Sie wissen:

Sandra Masztalerz ist unschuldig: Auch das zweite Strafverfahren gegen die Leiterin des Martin-Luther-Kindergartens wurde jetzt eingestellt. Ihr war schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen worden. Die neuen Aussagen eines Kindes haben keine Beweise ergeben, die eine Anklage rechtfertigen würden.

Eine Branche sieht Rot: Mit der Aktion „Night of Light“ wollten Unternehmer aus dem Veranstalter-Bereich jetzt auf ihre schwierige Situation in der Corona-Krise aufmerksam machen. Auch in Dülmen wurden mehrere Gebäude dazu rot angestrahlt.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern: Aktuell versuchen Betrüger im Raum Dülmen, ältere Bürger mit dem Enkeltrick abzuzocken. Bereits mehrere Anzeigen liegen dazu der Polizei vor.

Autofahrer aufgepasst: Der Kreuzweg wird ab Montag zur Einbahnstraße, und zwar in Richtung Bahnhof. Der Grund sind Kanalarbeiten - und die sollen sechs Monate dauern.

Der Journalist Franz-Georg Elpers geht nach 45 Berufsjahren in den Ruhestand. Gelernt hat der gebürtige Warendorfer, der 26 Jahre Pressesprecher der Deutschen Bundesstiftung Umwelt war, sein Handwerk bei der Dülmener Zeitung. Noch gerne erinnert er sich an seine Zeit in Dülmen, dem „Hiärtken vonne Welt“. Ein ausführliches Porträt lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Der Dülmener Leichtathlet Manuel Sanders ist in Form: Das ergab ein Trainingslager im Olympiastützpunkt Kienbaum hinter Berlin. Der Zwei-Meter-Mann fiebert den Deutschen Meisterschaften Anfang August in Braunschweig entgegen.

Wetter:

Nach wenigen Schleierwolken gibt es heute viel Sonne und Temperaturen von 28 bis 30 Grad. Dazu schwacher oder leicht böiger Wind aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier