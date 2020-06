Keine Spur von Kindesmissbrauch

Es gibt Nachrichten, die werden mit jeder neuen Berichterstattung immer schlimmer. Auch, wenn es eigentlich gar nichts Neues gibt. So auch die Geschichte über angeblichen sexuellen Missbrauch im Martin-Luther-Kindergarten.

Zuletzt wurde Sandra Masztalerz in der Boulevardpresse öffentlich vorgeworfen, sie habe kleine Jungen im Kindergarten erst mit Drogen gefügig gemacht und dann vergewaltigt. So ein schwerer Vorwurf zieht Hassmails und öffentliche Ächtung in einer kleinen Stadt wie Dülmen nach sich.

2012 wurden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zum ersten Mal gegen die Leiterin des Kindergartens laut. Und sie wurde für die Dauer der Ermittlungen suspendiert.

Staatsanwaltschaft Münster hatte Verfahren bereits einmal eingestellt

Von Vergewaltigung war übrigens juristisch nie die Rede. Schon damals nicht. Auch dass die Kinder Drogen konsumiert hätten, blieb unbewiesen. Dem Internet und dem Boulevard ist das schnuppe.

Das Verfahren wurde damals von der Staatsanwaltschaft Münster eingestellt, es kam daher nicht zum Gerichtsprozess.

Erzieherin konnte zunächst in alten Job zurückkehren

Sandra Masztalerz kämpfte sich zurück in ihren alten Job. Nie wieder wurden neue Vorwürfe gegen die Frau erhoben, die heute Mitte 40 ist. Ihr Arbeitgeber, der evangelische Kirchenkreis, bescheinigt der Erzieherin, ausgezeichnete Arbeit zu leisten. Vor und nach den Vorwürfen. 2012 wurden Supervisoren eingesetzt und persönliche Ansprechpartner für besorgte Eltern benannt. Doch niemand hat sich seitdem besorgt geäußert. Die schlimme Geschichte schien ein Happy End genommen zu haben.

Verfahren im Januar wieder aufgenommen

Anfang dieses Jahres dann der Schock für das Ehepaar Masztalerz: Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nahm das Verfahren auf Anweisung von NRW-Justizminister Peter Biesenbach wieder auf. Angeblich gebe es neue Hinweise auf lange zurückliegenden Geschehnisse.

Schnell machten im Netz Gerüchte die Runde, die Münsteraner seien befangen gewesen, hätten gar nicht richtig hingeschaut. Jetzt, endlich, kämen die schrecklichen Taten ans Licht und die Erzieherin erhalte ihre gerechte Strafe.

Masztalerz verlor den Job, den sie von ganzem Herzen liebt, ein zweites Mal. Für die Dauer der Ermittlungen. Die sind nun abgeschlossen. Ergebnis: Auch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf stellt das Verfahren ein.

So begründen die Düsseldorfer Staatsanwälte die erneute Einstellung

„Aufgrund von Angaben aus dem Jahr 2019 eines der mutmaßlich geschädigten Kinder hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf dessen aussagepsychologische Begutachtung veranlasst. Die Gutachterin kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Erlebnisgehalt der Angaben des Kindes nicht hinreichend substanziieren ließe.

Vor diesem Hintergrund können die vorgeworfenen Taten zum Nachteil dieses Kindes nicht (...) nachgewiesen werden“, heißt es dazu jetzt von der Staatsanwaltschaft aus Düsseldorf. Aus ähnlichen Gründen war schon das erste Verfahren in Münster eingestellt worden.

Sandra Masztalerz will wieder kämpfen. Um ihren Ruf und ihren Job. Sie will zurück in „ihren Kindergarten“. Ob ihr das gelingen wird, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.