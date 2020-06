Mit Beginn der Sommerferien wird am Kreuzweg zur Einbahnstraße. Der Grund ist eine Kanalbaustelle, erläutert die Stadt. Denn: Der vorhandene Mischwasserkanal wird zwischen der Aloysstraße und der Paul-Gerhardt-Straße durch einen neuen Kanal mit größerem Durchmesser ersetzt.

Zudem ändert sich die Lage leicht, die Rohr werden in der Mitte einer der Fahrspuren verlegt. Der Vorteil ist, dass so während der gesamten Bauzeit der Verkehr in eine Richtung (nämlich von der Münsterstraße in Richtung Bahnhof) aufrecht erhalten werden könne. Aus der Gegenrichtung wird der Kreuzweg während der Baustelle nicht befahrbar sein. Anlieger wurden bereits informiert.

Auch die Pluggendorfer Straße ist betroffen

Mit der Feuerwehr ist für diese Zeit abgestimmt worden, dass sie bei einer Alarmierung in Richtung Stadt über die Pluggendorfer Straße fahren wird, so die Verwaltung weiter. Damit die großen Fahrzeuge hier ungehindert durchkommen können, wird es an beiden Straßenseiten ein Halteverbot geben.

Die Arbeiten am Kreuzweg, die die Firma Wansing aus Borken durchführt, starten am kommenden Montag, 29. Juni, und werden voraussichtlich sechs Monate dauern.