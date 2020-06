Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der Naturwildpark Granat, das Figurentheater Hille Puppille, das neue düb, die Baumschule Rüskamp, die Wildpferdebahn sowie die Polizei und die Borkenberge: Das sind die Ziele bei der DZ-Sommeraktion „Blick hinter die Kulissen“. Erstmals finden in den Ferien sieben exklusive Touren statt. Der erste Coupon ist in der heutigen Ausgabe erschienen, bis Freitag um 12 Uhr kann er im Briefkasten der DZ-Geschäftsstelle abgegeben werden. Für den Gewinner der ersten Runde geht es in der nächsten Woche zu den Wildpferden.

Die Gäste kommen derzeit sehr spät ins Hospiz. Vermutlich aus Angst vor den Corona-Virus. Das hat den Alltag im Hospiz auch sonst stark verändert: Besucher dürfen nur noch vereinzelt zu den Bewohnern, größere Abschiedsfeiern mit mehreren Angehörigen können derzeit gar nicht stattfinden. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Weil Nachbarn aufgepasst haben, scheiterte jetzt ein Einbrecher in Buldern. Als der Täter sich auf seiner Flucht verstecken wollte, entdeckte ihn zudem ein Hund. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und hat eine Beschreibung des Mannes veröffentlicht.

Zum ersten Mal in mehr als 300 Jahren muss die Hardenbergwallfahrt ausfallen, und zwar wegen der Corona-Pandemie. Als Ersatz laden die Dülmener Verantwortlichen nun zu einer Marienandacht am Samstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr in die St.-Viktor-Kirche ein. Damit keiner an der Tür abgewiesen werden muss, wird um vorherige Anmeldung bis Freitag, 26. Juni, 12 Uhr gebeten. Diese ist möglich im Pfarrbüro St. Viktor im einsA, Tel. 02594/97995200 oder 97995201 oder online.

Baggern und Pritschen im Sand ist derzeit bei Volleyballern beliebt. Der Grund: Die Hygiene-Regeln können sehr gut eingehalten werden und ermöglichen einen fast normalen Spielbetrieb. Die Volleyballer kehren aber auch in die Hallen zurück.

Wetter:

Heute von früh bis spät der Sonnenschein bei sommerlich warmen 26 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier