DZ-Sommertour in XXL

Da in der Corona-Krise vielleicht der ein oder andere die Ferien daheim, statt im Urlaub verbringt, hat sich die Zeitung entschieden, die Aktion ausnahmsweise etwas auszuweiten. Außerdem hat die Redaktion sich bemüht, attraktive Ziele zu finden, die möglichst draußen besucht werden können und zudem eine kurze Anreise haben.

30. Juni: Zum Auftakt in die Wildpferdebahn

Der Auftakt führt in die Wildpferdebahn: Am 30. Juni wartet hier eine exklusive Führung mit Försterin Friederike Rövekamp. Der Wochengewinner und seine Begleiter haben an diesem Tag die Wildpferdebahn für sich. Natürlich erleben sie die Herde aus der Nähe, dürfen aber auch einen Blick in die landwirtschaftlichen Gebäude und die Arena werfen.

6. Juli: Auf ins neue düb

Im Anschluss geht‘s ins düb: Am 6. Juli führt Geschäftsführer Georg Bergmann den Wochengewinner durch das komplett umgebaute Freizeitbad, das gerade eröffnet hat. Welche Technik sich hinter allem verbirgt, wie sich der Hubboden bewegt, wie das Wasser gereinigt wird, all das erfahren die DZ-Abonnenten bei dem Rundgang. Und: Im Anschluss kann den ganzen Tag über das neue düb ausgiebig genutzt werden.

13. Juli: Hinter den Kulissen von Hille Puppille

Dann geht es weiter mit dem Figurentheater Hille Puppille. Am 13. Juli gewähren Klaus und Hille Menning in der Remise an der Lüdinghauser Straße einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit. Sie stellen das Bühnenbild des Stückes „Drei kleine Schweinchen“ vor, verraten ihre kleinen Tricks - und natürlich dürfen auch die aufwendigen Figuren einmal ganz nah betrachtet werden.

22. Juli: Unterwegs in den Borkenbergen

Eine Begehung des ehemaligen Militärgeländes Borkenberge ist Ziel der Sommeraktion am 22. Juli. Hier werden Michael Diekamp, Betriebsmanager der DBU Naturerbe, und Revierleiter Georg Feldmeier vom Bundesforstbetrieb den DZ-Lesern die einzigartige Heidelandschaft und ihre seltenen Tierarten vorstellen.

Die Fläche ist als großflächige Heidelandschaft erhalten geblieben. Ausschlaggebend für das Vorkommen zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind die Ruhe vor der Zivilisation, die hohe Vielfalt an nährstoffarmen Lebensräumen sowie die Größe der Fläche.

27. Juli: Besuch bei der Polizei

Die Polizei Coesfeld gewährt dann am 27. Juli einen Blick hinter die Kulissen - und will dabei zeigen, dass sie deutlich mehr ist als die Einsatzfahrt mit dem Streifenwagen. Es gibt zum Beispiel viele Aufgabenbereiche, die für die Öffentlichkeit nicht immer ersichtlich sind. Die Kreispolizeibehörde ist mit den drei Wachen in Dülmen und Lüdinghausen sowie Coesfeld rund um die Uhr im Einsatz.

3. August: Naturwildpark Granat erkunden

Weiter gehts nach Haltern, zum Naturwildpark Granat. Auf einem bergigen, reich bewaldeten Gelände von über 600.000 Quadratmetern leben hier rund 500 Tiere. Im Freilauf können Besucher zum Beispiel Pfauen, Perlhühner, Enten und Gänse beobachten, in Freigehegen Kängurus, Strauße und Luchse.

Der Park ist zudem Heimat von zahlreichen Hirscharten, Mufflons und Guanakos. Eine exklusive Tour durch den Park wartet am 3. August auf den Wochengewinner. Unter anderem können sie beim Füttern der Luchse und Wölfe mit dabei sein, und im Anschluss natürlich den ganzen Tag im Park verbringen.

10. August: Der Abschluss führt zu Rüskamp

Zum Abschluss geht es dann zur Baumschule Rüskamp. Beim Besuch des Dülmener Unternehmens am 10. August erfahren die DZ-Leser zum Beispiel, wie ein Blumenstrauß richtig gebunden oder ein Apfelbaum veredelt wird. Außerdem wartet eine Führung über das Gelände in Welte, natürlich inklusive Blick in die Gewächshäuser.

So kann man mitmachen

Wer an einer DZ-Tour teilnehmen möchte, muss eine Frage zu Dülmen richtig beantworten, den originalen DZ-Gewinncoupon (erscheint ab dieser Woche jeweils dienstags) bis zum folgenden Freitag, 12 Uhr, im Briefkasten der DZ-Geschäftsstelle abgeben und dann auf Fortuna hoffen.

Unter den richtigen Einsendungen werden die Sieger ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinner kann mit seiner Begleitung (die genaue Anzahl der Personen hängt vom jeweiligen Ziel ab) an der exklusiven Tour teilnehmen, die Termine und Uhrzeiten sind dabei fix.

Das ist wichtig in Corona-Zeiten

Wichtig: Aufgrund der Corona-Pandemie darf der Gewinner diesmal nur Personen mitnehmen, die zu seiner Familie gehören (beziehungsweise mit denen er oder sie in einem Haushalt wohnt).

Mitgebracht werden sollte bei jeder Tour auch eine Maske. Die Anreise zum jeweiligen Ziel muss in Eigenregie erfolgen. Auf jeden Fall immer mit dabei: ein Mitglied der DZ-Redaktion. Alles Wissenswerte über die Tour ist anschließend in der DZ nachzulesen.