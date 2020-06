Aufmerksame Nachbarn haben in Buldern am Wochenende einen Einbruch verhindert. Nach Polizeiangaben schlug ein unbekannter Täter am Samstag gegen 16.20 Uhr ein Fenster auf der Rückseite eines Reihenhauses an der Max-Planck-Straße ein.

Durch den lauten Glasbruch wurden die Nachbarn jedoch auf den Einbrecher aufmerksam und sprachen ihn an. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Bahnhof - allerdings nicht unbemerkt.

Der Hund eines Anwohners am Pastoratsweg schlug an, als der Täter sich hinter einer Hecke in einem Garten verstecken wollte. Erneut wurde er angesprochen und die Polizei alarmiert. Der Einbrecher konnte allerdings wieder flüchten.

So wird der Täter beschrieben

Laut Beschreibungen der Zeugen war der Mann etwa 40 bis 45 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hatte breite Schultern, ein markantes Gesicht, kurze Haare sowie eine Stirnglatze und trug ein gelbes T-Shirt. Alle Zeugen gaben an, dass der Täter einen osteuropäischen Akzent gehabt haben soll, berichtet die Polizei. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02594/7930 entgegen.