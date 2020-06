Open-Air-Firmung mit 100 Firmlingen

Dülmen (pbm/fk). Bei strahlendem Sonnenschein und vor der Kulisse des herzoglichen Wild-parks in Dülmen hat am Sonntag, 21. Juni, die Firmfeier der Pfarrgemeinde St. Viktor in Dül-men stattgefunden. Eine Premiere in Dülmen, auch für Weihbischof Dr. Stefan Zekorn. „Die Atmosphäre war schon schön bei dieser Open-Air-Firmung. Auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen war es eine sehr festliche Feier“, sagte Zekorn.

Von Markus Michalak