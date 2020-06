Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Nach zwei Jahren Komplettumbau ist es endlich so weit: Heute öffnet das neue düb. Zwar dürfen aufgrund der Corona-Krise maximal 500 Besucher sich im Freizeitbad aufhalten, aber auf die warten eine ganze Reihe von neuen Attraktionen.

Kreuzung oder Kreisel? Diese K-Frage klärte jetzt der Rat. Einstimmig hat sich die Politik für eine Kreuzung mit einer Linksabbiegerspur entschieden als Zufahrt für einen neuen Bahnhof-Parkplatz.

Kommt die Stadt Dülmen mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise? Kämmerer Christian Röder erklärte den Stadtverordneten, dass er derzeit keinen Anlass für einen Nachtragshaushalt sehe. Allerdings spürt auch der städtische Haushalt die Corona-Krise. Mehr dazu in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Hohen Besuch begrüßte am Freitag Ortsvorsteher Helmut Temming im Merfelder Dorfladen. Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, Klara Geywitz, war mit dem Landtagsabgeordneten André Stinka gekommen, um sich über erfolgversprechende Konzepte zur Belebung des ländlichen Raums zu informieren.

Die trotzten piratenhaft dem Corona-Sturm: Das Motto „Pirates of the carABIan - Der Fluch hat ein Ende“ hatte sich die aktuellen Abiturienten des CBG ausgesucht. Ihre Abschlussfeier fand nun unter besonderen Umständen statt. Statt eines Handschlags gab es etwa einen Ellenbogen-Gruß, und Teile der Eltern saßen in der Mensa, wohin alles per Video übertragen wurde.

Ab Montag dürfen sich die Leichtathleten in Wettkämpfen messen. Zwar sind große Sportfeste zunächst noch nicht erlaubt, die TSG Dülmen hofft aber trotzdem, dass sie im September und Dezember zwei Veranstaltungen durchführen kann.

Termine:

Sonntag

11 bis 18 Uhr, Offener Garten am Buldergeist 36 in Buldern sowie an der Allee 22 in Rorup

18 Uhr Ensemble „Continuo“ der Musikschule, Heilig-Kreuz-Kirche (maximal 95 Besucher)

Wetter:

Heute reichlich Sonnenschein, am Nachmittag und Abend sind Schauer möglich bei 21 bis 23 Grad. Der westliche Wind ist schwach unterwegs.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier