Im Abenteuerland von Johnny düb

Die Spannung dürfte bei vielen groß gewesen sein: Wie sieht das neue düb aus, nach dem großen Umbau? Am Samstag nun lädt das Bad zur Wiederöffnung ein. Wobei es eher eine Neueröffnung ist, betont Geschäftsführer Georg Bergmann - so viel habe sich schließlich in den vergangenen zwei Jahren getan.

Für rund 8,967 Millionen Euro wurde unter anderem die Gastronomie vergrößert, die Umkleiden und Duschen neu gestaltet, ein neues Aktivbecken und eine Panoramasauna gebaut.

Eintrittspreise bleiben gleich

Und natürlich das Johnny-düb-Abenteuerland. Hier warten ein Niedrigwasser sowie ein Nichtschwimmerbereich für die kleinen Gäste, ein Schiffswrack lädt zum Spielen ein, dazu kommt eine neue Röhrenrutsche.

Wer neugierig geworden ist: Für die ersten 200 Besucher gibt es heute eine Überraschung. Heute ist das Bad von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Und: Die Eintrittspreise sind die gleichen wie vor dem Umbau.

Wegen Corona: Maximal 500 Besucher erlaubt

Maximal 500 Besucher dürfen derzeit ins Bad. Aktuelle Infos, wie voll das Bad ist, gibt es immer auf der Homepage. Der Mindestabstand muss überall eingehalten werden. Vom Eingang bis zu den Umkleiden herrscht Maskenpflicht.