„Man glaubt, man muss Klausuren beaufsichtigen.“ Willi Wessels, Vorsitzender des Wirtschaftsförderungsausschusses, konnte sich mit der neuen Sitzung in der Schulaula (an Einzeltischen, mit Abstand) nicht so ganz anfreunden

„Ich würde fast sagen Jahrhundertprojekt, aber so weit ist es noch nicht. Ich würde daher sagen: Jahrzehntprojekt.“ Klaus-Viktor Kleerbaum suchte im Bauausschuss nach einem passenden Begriff für den Bahnhof-Umbau

„Diese Linksabbieger machen uns heute zu schaffen.“ Noch einmal Klaus-Viktor Kleerbaum; wobei die Debatte um die Linksabbiegerspur zum Moorkamp hin kaum zwei Minuten dauerte - die Diskussion beim Bahnhof lief zuvor rund eine Stunde

„Das ganze Gebäude war ein einziges Taubendurchfluggebiet.“ Trident-Betreiberin Regina Herrmann beschreibt sehr anschaulich, wie die frühere Bendix-Halle ganz zu Beginn aussah

„Es sind am Wochenende auch einige in weißer Hose durchs Dorf gegangen.“ Das Schützenfest Buldern ist 2020 zwar ausgefallen - was einige zumindest kleidungstechnisch kompensieren wollten, berichtet Vorstandsmitglied Markus Artmann

Wir sind der Kreis, der eine Runde gespielt hat, die eigentlich nicht zulässig ist.“ Fußball-Kreisvorsitzender Willy Westphal hatte den Wunsch der B-Liga-Frauen mitgetragen, drei Mal in einer Saison gegeneinander zu spielen - auch wenn das nicht ganz genau den Regularien entspricht

„Was heute noch gilt, ist morgen schon wieder Schnee von gestern. Eigentlich müssen wir uns jeden Tag drei Stunden einlesen, um wieder auf dem Stand zu sein.“ Wie schwer es die Reisebüros haben, mit den jeweils aktuellen Vorgaben Schritt zu halten, verdeutlicht Andrea Schlagheck

„Das war ein ganz knappes Ding, aber ein absolut guter Saisonauftakt für uns.“

Mark Leweling, Herren 30-Team SF Merfeld, war mit dem Remis beim TuS Lotte sehr zufrieden