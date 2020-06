MuM-Gründer Klaus Pfitzenreuter stellte beim Pressetermin weiterhin ein neues Geschäftsfeld vor, denn ab sofort übernimmt das MuM-Team, zu dem auch zahlreiche Geflüchtete gehören, Umzugshilfen mit einem gespendeten Umzugsanhänger und sorgt gegen ein geringes Entgelt für die Entsorgung nicht mehr benötigter Möbel.

Gesteuert werden die Einsätze von Dr. Ludwig Keller, der sich schon jetzt um den Einsatz von Fahrern und Helfern kümmert und die Termine mit Spendern koordiniert. Der MuM-Büronachbar und Pastroralreferent Christian Rensing betonte das soziale Miteinander vom Sozialkaufhaus und der Pfarrgemeinde St. Viktor, „denn auch das MuM ist christlich geprägt.“

Möbelstücke ausgestellt

Mit dem Einzug in das einsA hat das Sozialkaufhaus sichtbare Akzente gesetzt, denn zahlreiche in der Verkaufshalle auf dem Kasernengelände erhältliche Möbelstücke sind aktuell die Blickfänger in den hellen offenen Räumen des Intergenerativen Zentrums.

Deren Geschäftsführerin Cäcilia Scholten begrüßte die neuen „Mitbewohner“ und freute sich, dass mit deren Hilfe der Aufenthaltsraum für Jugendliche mit mehr als ansehnlichen Sofas und Sesseln bestückt werden konnte. Zum Verkauf angeboten werden die Möbel von Dieter Kazmierzak und seinem Team an der Heinrich-Leggewie-Straße 21 bis 25.