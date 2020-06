Spende für die Partnerschaft Grenzenlos

Einen coronatauglichen Hygieneplan hat Maria Eggenkemper schon seit einiger Zeit in der Schublade liegen. Aber noch in der vergangenen Woche ging sie davon aus, dass sie am Sonntag, 21. Juni, 11 bis 18 Uhr ihren Garten am Buldergeist 36 nicht für Besucher öffnen kann. Aber jetzt steht fest: Sie kann Gartenfreunde empfangen. Der Eintritt ist frei, aber um eine Spende für den Ausschuss „Partnerschaft Grenzenlos“ und ein Hilfsprojekt in Burkina Faso wird gebeten.

Ein Garten ohne Stufen

Allee 22 lautet die Adresse des Privatgartens in Rorup, den Jola Teschner vom Garten- und Landschaftsarchitekturbüro Teschner mit den beiden Bauherrinnen gestaltet und konzipiert hat. Auch er darf am 21. Juni, 11 bis 18 Uhr, besucht werden. Das Besondere an ihm: Er ist altersgerecht angelegt mit Hochbeeten und ohne Stufen.

Wartezeiten sind möglich

Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist frei. Wartezeiten sind möglich, da nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Garten zugelassen ist. Die Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten. Weitere Informationen unter Tel. 02590-662 zur offenen Gartenpforte in Buldern oder Tel. 02594 7347 zur offenen Gartenpforte in Rorup.