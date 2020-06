Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Dülmen ist offiziell coronafrei: In der Stadt gibt es derzeit keine aktive Infektion mehr, zeigen die Kreiszahlen von Dienstag - zum ersten Mal seit Mitte März, als die ersten beiden Fälle in der Stadt bekannt wurden.

Mit dem Sozialkaufhaus MuM24 bezog am Dienstag ein weiterer Basisakteur seine Büroräume im ersten Obergeschoss des Intergenerativen Zentrums einsA. Sprechstunden sind jeweils am Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Die Reiselust ist zurückgekehrt: Haufenweise E-Mail und Anrufe gehen täglich im Reisebüro Schlagheck ein. Viele Kunden haben erst einmal umgebucht, bei Kreuzfahrten etwa auf das kommende Jahr, sagt Andrea Schlagheck. Die meisten jedoch wollen spontan einen Urlaub buchen. Ihr Tipp: Griechenland. Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Maria Eggenkemper in Buldern und ein Privatgarten an der Allee in Rorup laden am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, zum Tag der offenen Gartenpforte ein. Blumenparadiese sind beide, der Roruper Garten ist zudem altersgerecht und barrierefrei.

Heute startet der Tierschutzverein mit seiner virtuellen Tierheimführung als Ersatz für das ausgefallene Sommerfest. Die Online-Aktion geht bis Sonntag. Das Team vom Tierschutzverein bittet dabei um Spenden, um die durch die Coronakrise verursachten finanziellen Einbußen ein wenig ausgleichen zu können. Verbunden ist die Spendenaktion mit einem Gewinnspiel.

Das Sportzentrum Süd ist ab sofort wieder für den Breitensport nutzbar. Natürlich gelten strenge Hygieneauflagen. Sollte es vermehrt Verstöße geben, könne die Anlage auch wieder gesperrt werden, appelliert die Stadt an die Freizeitsportler.

Wetter:

Heute zunächst meist trocken. Später bilden sich immer öfter Quellwolken, die Schauer und Gewitter bringen können, 22 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier