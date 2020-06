Unbekannte haben am Montagabend eine Handtasche aus einem 1-er BMW gestohlen, der auf einem Parkplatz am Quarzwerksee abgestellt worden war. Die Täter schlugen dafür die Scheibe der Beifahrertür ein, berichtet die Polizei.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 17.45 und 19 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02594/ 7930 zu melden

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Autos nicht als Safe genutzt werden sollten. In den vergangenen Wochen sei es im Kreisgebiet immer wieder zu Diebstählen aus Pkw gekommen, in denen sich offensichtlich Wertgegenstände befanden. In den meisten Fällen waren die Wagen auf Parkplätzen in der Nähe von Ausflugsgebieten abgestellt worden.