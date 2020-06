Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Zeit des tageweisen Unterrichts ist vorbei: Seit Montag läuft der Betrieb für die Dülmener Grundschüler wieder regulär, wenn auch mit einigen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Und der erste Tag scheint gut geklappt zu haben.

Da das Sommerfest wegen der Corona-Krise ausfallen muss, bietet das Tierheim Dülmen-Lette von Mittwoch bis Sonntag eine virtuelle Tierheimführung an. Jeden Tag gibt es dazu Beiträge in den sozialen Medien Facebook, Instagram und Co. Daneben läuft eine Spendenaktion, verbunden mit einem Gewinnspiel.

Seit Montag ist der Sommerferienkalender 2020 online, und zwar auf der Stadthomepage . Erstmals erscheint er nur online, da es wegen der Corona-Krise kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Während die Spielplatzaktion und die Projektwochen stattfinden können, fällt der Flohmarkt aus. Alle Angebote sind zudem mit Anmeldung.

Nur noch einen aktiven Corona-Fall gibt es derzeit in Dülmen. Eine weitere Person meldete das Kreisgesundheitsamt am Montag gesund. Im gesamten Kreis Coefeld gab es gestern zwei neue Fälle.

Messerstecherei unter Nachbarn: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagmittag auf der Marktstraße in Dülmen. Es stellte sich heraus, dass zwei Streithähne in einem Hausflur und Hauseingang aufeinander losgegangen waren. Als die Polizeibeamten eintrafen, waren beide Kontrahenten bereits verletzt, auch Blut war geflossen.

Am heutigen Dienstag soll der Markt der Möglichkeiten im einsA überdacht werden, was eine logistische Herausforderung darstellt. Denn die schweren Pfosten und Träger müssen von einem Riesenkran über das Rathaus gehievt werden, damit dort im Innenhof das Glasdach errichtet werden kann. Gestern wurden schon einmal die Vorarbeiten erledigt.

Zum Roruper Abendlauf werden traditionell mehrere Hundert Sportler und Zuschauer erwartet. Daher muss die 34. Veranstaltung erstmals ausfallen und findet erst am 9. Juli 2021 statt. Die Organisatoren basteln noch an einer virtuellen Alternative.

Termine:

17 Uhr, Jugendhilfeausschuss, Forum Bendix

17.30 Uhr, Wirtschaftsförderungsausschuss, 18 Uhr Bauausschuss, jeweils Aula des Schulzentrums

Alle Sitzungen sind öffentlich, Besucher können kommen. Wichtig jedoch: Beim Eintreffen und beim Verlassen des Gebäudes sowie beim Bewegen im Raum muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, vergleichbar mit einem Restaurantbesuch. Am Sitzplatz selbst kann die Maske abgenommen werden. Darüber hinaus werden die Besucher registriert, es werden also Kontaktdaten abgefragt, damit im Ernstfall die Infektionskette nachvollzogen werden kann.

Wetter:

Zunächst bewölkt, stellenweise auch sonnig. Gegen Abend örtlich Regen und Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 22 Grad, dazu schwacher Wind aus West.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier

Der Kreis Coesfeld blitzt heute an der Brinkstraße und der Halterner Straße.