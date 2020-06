Montag 11.30 Uhr Schulhof der Paul-Gerhardt Schule. Auf dem Pausenhof warten mit Maske und dem nötigen Abstand einige Mütter und Väter auf ihre Kinder, die nach vier Stunden Unterricht aus ihren Klassen direkt nach draußen kommen.

„Meine beiden Kinder Mia und Ben sind natürlich überglücklich, dass sie wieder in die Schule dürfen“, so Julia Wundersitz. „Aber ich persönlich halte den Unterricht in den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien für etwas verantwortungslos. Außerdem passiert da ohnehin nicht mehr viel.“

Viele Vorarbeiten

Bis es wieder losgehen konnte, waren allerdings sehr viele Vorarbeiten nötig. „Wir haben das große Glück, dass wir für die Klassen verschiedene Eingänge haben“, so Britta Sawicki (stellvertretende Schulleiterin im Grundschulverbund). „Wie ich von meinem Bürofenster aus beobachten konnte, hat alles sehr gut funktioniert.“ Dazu gehörte auch der offene Ganztag, bei dem die Kinder auch verpflegt wurden. „In Merfeld ist das leider im Moment nicht möglich, sodass die Eltern für einen Snack sorgen sollten.“

Fahrt in die Schule

Dass der Schulbus wieder fuhr, hatte die Stadt Dülmen organisiert. „Wir als Stadt haben uns darum gekümmert, die Schülerbeförderung wieder hochzufahren und die Gebäudereinigung an die aktuellen Bedingungen anzupassen“, so Pressesprecherin Nina Wischeloh. „Beim Auftreten eines Coronafalls in einer Schule wäre sofort das Kreisgesundheitsamt zu involvieren und hier in Abstimmung eine Lösung zu erarbeiten.“