Zwei Bewohner eines Wohnhauses direkt neben dem dort ansässigen Tattoo-Studio - das nach DZ-Informationen nicht mit der Tat in Verbindung steht - waren im Nebeneingang des Gebäudes so heftig aneinandergeraten, dass sie in Krankenwagen zur stationären ärztlichen Behandlung transportiert werden mussten.

Zum Hintergrund des Konfliktes ist derzeit noch nichts Näheres bekannt, die Polizei schließt aber auch den Versuch eines Tötungsdeliktes nicht aus. Insbesondere wohl auch deshalb, weil ein Messer im Spiel gewesen sein soll, wie Anwohner der Dülmener Zeitung bestätigten.

Die Straße wurde zunächst für den Verkehr gesperrt, um Spuren auf der Straße selbst und in der Wohnung der beiden in den Streit verwickelten Dülmener zu sichern.

Die Dülmener Zeitung wird weiter berichten, sobald es etwas Konkretes gibt.