Bürgerbus rollt ab Ende Juni wieder

Als die zuständige Ärztin aber erkrankte, musste der Termin verschoben und auf den 27. Juni verlegt werden. „Jetzt rechnen wir damit, dass wir Ende Juni, spätestens aber Anfang Juli wieder an den Start gehen können“, so Wilhelm Espeter, kommissarischer Vorsitzender des Bürgerbusvereins. „Das hängt jetzt davon ab, wann wir die Ergebnisse ausgehändigt bekommen.“

Waldfriedhof soll angesteuert werden

In der Zwangspause sind die Vereinsmitglieder aber nicht untätig geblieben. Auch an der von vielen Dülmenern gewünschten Ausweitung der Strecke wurde intensiv gearbeitet. So haben bereits erste Testfahrten zum Waldfriedhof stattgefunden und tatsächlich würde ein Haltepunkt am Friedhof in das Fahrplanschema passen. Es laufen aber noch die Gespräche zwischen der Stadt Dülmen, dem Regionalverkehr Münsterland und der Bezirksregierung in Münster. So rechnet der Vorstand des Bürgerbusvereins damit, dass das Ziel Waldfriedhof im Herbst angefahren werden kann.

Weitere Fahrer gesucht

Interessierte ehrenamtliche Fahrer können sich informieren bei Wilhelm Espeter unter Tel. 02594/4588.