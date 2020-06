Rorup. Am Samstag gegen 17.48 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Coesfelder mit seinem Pkw die K12, aus Rorup kommend, Richtung Coesfeld. In einer Linkskurve kam der 34-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in den linken Straßengraben und überschlug sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug.

Von Hans-Martin Stief