Immer genau hinsehen

Was bedeutet es für die Mitarbeiter in der Jugendhilfe, wenn sie von solch gravierenden Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern wie jetzt in Münster erfahren?

Norbert Dikomey: Es sensibilisiert dafür, immer genau hinzusehen, um entschieden gegen jegliche Form von Kindesmisshandlung vorzugehen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine „Kultur des Hinsehens“ zu entwickeln und massive kriminelle Energien aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.

Jugendamt als erster Ansprechpartner

NRW-Innenminister Reul hat die Erwachsenen zu mehr Wachsamkeit aufgerufen, um Kinder gegen (weiteren) Missbrauch zu schützen. Was heißt das konkret?

Dikomey: Der Aufruf und das Handeln des Innenministers nicht weg-, sondern hinzuschauen und aufzudecken ist folgerichtig. Zentraler erster Ansprechpartner ist jederzeit das örtliche Jugendamt. Bei einem Verdacht kann sich jeder Bürger, jede Bürgerin beraten lassen, was er/sie selbst tun kann oder dem Jugendamt anonym und vertraulich Hinweise oder Beobachtungen weitergeben.

Wann sollten etwa Nachbarn, Lehrer, Freunde aufmerken und möglicherweise tätig werden?

Dikomey: Anzeichen oder Reaktionen auf sexuellen Missbrauch können sehr unterschiedlich sein. Hinweise können sein: körperliche Symptome wie sichtbare Verletzungen, psychosomatische Auffälligkeiten, Änderungen im Sozialverhalten, sexualisierte Verhaltensweisen oder auch selbstzerstörerisches Verhalten. In Verdachtsfällen werden vom Jugendamt bei der Einschätzung und Diagnostik Spezialdienste hinzugezogen, zum Beispiel die DRK-Kinderschutzambulanz Münster, die psychosomatische Klinik Coesfeld, die Vestische Kinderklinik Datteln oder auch die Rechtsmedizin Münster.

Therapeutische Hilfe für Erwachsene

Gibt es Anlaufstellen für Erwachsene mit pädophilen Neigungen oder deren Angehörige?

Dikomey: Das Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ bietet deutschlandweit ein kostenloses und durch die Schweigepflicht geschütztes Behandlungsangebot für Menschen, die therapeutische Hilfe suchen, weil sie sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und darunter leiden.

