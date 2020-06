Das müssen Sie wissen:

Willkommen im neuen düb: Am Samstag, 20. Juni, kann das komplett umgebaute Freizeitbad endlich öffnen. Bei Geschäftsführer Georg Bergmann ist die Vorfreude groß - auch wenn es vorher noch viel zu tun gibt. So müssen zum Beispiel die Becken auf Temperatur gebracht werden, allein das dauert vier bis fünf Tage.

Der Kampf gegen Kindesmissbrauch sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagt Jugendamtsleiter Norbert Dikomey und plädiert für eine Kultur des Hinsehens. Wer die Befürchtung hat, ein Kind könne Opfer von (sexueller) Gewalt sein, kann sich mit Fragen oder Hinweisen - auch anonym - an das Jugendamt wenden. Das ganze Interview gibt es in der heutigen DZ-Ausgabe.

Einen neuen Corona-Fall meldet der Kreis Coesfeld. So hat sich in Nordkirchen eine weitere Person infiziert. In Dülmen haben sich die Zahlen seit Mittwoch nicht geändert.

Entlassfeiern in Corona-Zeiten: Da müssen die Schulen kreativ werden. So haben sich auch die Hermann-Leeser- und die Kardinal-von-Galen-Schule einiges einfallen lassen. Die Berichte von den Feiern sowie die Namen aller Entlassschüler finden Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Der Auftakt ist für den TC Rot-Weiß Dülmen geglückt. Die Damen feierten in der Bezirksliga beim TC 22 Rheine einen 6:3-Erfolg - abends wurde gemeinsam mit den Herren, die ebenfalls gewannen, gegessen.

Sportergebnisse

Tennis: Damen-Bezirksliga TC 22 Rheine - TC Rot-Weiß Dülmen 3:6, Herren-Bezirksklasse TC Rot-Weiß Dülmen - ASV Senden 5:4, DJK TC Dülmen - Hardter TV 0:9, Herren 60-Münsterlandliga TC Rot-Weiß Dülmen - TC Hamaland Vreden 4:2.

Wetter:

Zunächst freundlich, nachmittags vermehrt Schauer und kräftige Gewittern mit Hagel und Sturmböen. Schwülwarm bei 28 bis 30 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier