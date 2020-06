In einer Woche öffnet das neue düb: Erstmals am Samstag, 20. Juni, werden Besucher sich in dem komplett umgebauten Freizeitbad umsehen können. Die Landesregierung hat mit ihrer neusten Verordnung jetzt den Weg frei gemacht dafür.

Im düb, dessen für März geplante Neueröffnung wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, laufen nun die Vorbereitungen, berichtet Geschäftsführer Georg Bergmann: Ein Schutz- und Hygienekonzept muss erstellt, die Mitarbeiter geschult, die Becken beheizt werden. Allein letzteres dauert vier bis fünf Tage. Auf 30 Grad in der großen Halle sowie 32 Grad im Solebereich wird das Wasser dabei erhitzt.

Auch der Saunabereich darf öffnen

„Wir werden auch den Saunabereich aufmachen, fraglich ist nur die Dampfsauna“, so Bergmann. „Das ganze Team freut sich schon, endlich das neue düb vorstellen zu können.“

Die Öffnungszeiten sollen auf jeden Fall nicht kürzer werden als vor dem Umbau, der lange Saunatag wird von Dienstag auf Samstag verlegt.