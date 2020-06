Maximal zwei Gäste pro Entlassschüler, zwei Meter Abstand zur nächsten Familie. Und vor allem: klassenweise stattfindende Feiern - weshalb an der Kardinal-von-Galen-Schule jetzt drei feierliche Zeugnisübergaben direkt hintereinander stattfanden. Und zwischendurch jeweils das Forum professionell gereinigt wurde.

Aber trotz dieser Vorgaben in Corona-Zeiten: Es war ein sehr stimmungsvoller Rahmen (was nicht zuletzt Pfarrer Markus Trautmann lobte), bei dem jetzt 62 Schüler ihre Zeugnisse erhielten.

"Unser Leben ist wie ein Film, aber das Drehbuch schreiben wir selber"

Kerstin Gallwitz, Klassenlehrerin der 10B, moderierte zusammen mit den Klassensprechern Bettina Abazi und Miro Hoogland die Feier, die unter dem Motto „Unser Leben ist wie ein Film, aber das Drehbuch schreiben wir selber“ stand.

In einer Videobotschaft wandte sich dann Bürgermeisterin Lisa Stremlau an die Jugendlichen. In Anlehnung an ein Lied von Marc Foster ermutigt sie die Entlassschüler „das Buch (des Lebens) selber zu schreiben“ und den Blick nach vorne zu richten. „Nicht am Ziel wird der Mensch groß, auf dem Weg dorthin“, zitierte sie.

Die kommissarische Schulleiterin Petra Levermann ermutigte die Schüler dann, sich auf den Weg zu machen. Worauf sie stolz ist: Ein Drittel, insgesamt 20 Absolventen, starten nun eine Ausbildung.

"Die Dülmener Ausbildungsbetriebe haben euch gefunden!"

„Die Dülmener Ausbildungsbetriebe suchen händeringend Nachwuchs und sie haben euch gefunden!“, betonte sie. Die übrigen Absolventen werden verschiedene Kollegs des Kreises besuchen.

Einen ausführlichen Bericht sowie die Namen aller Entlassschüler gibt es in der DZ-Ausgabe vom Wochenende.