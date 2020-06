Die Herausforderung an der Hermann-Leeser-Schule: Organisiere eine Abschlussfeier in einer viel zu kleinen Aula, arbeite einen Hygieneplan aus, erstelle einen Saal-Plan für drei Klassen und 69 Schüler, plane die Zugangs- und Abgangswege unter Wahrung der Abstandsregelung, schreibe detaillierte Anweisungen für Helfer, Eltern und Schüler, dokumentiere das Ganze und erfasse sämtliche Gäste inklusive aller Kontakte. Verzichte auf externe Gäste, garniere alles nicht mit Live-Auftritten und ermögliche dennoch allen eine würdige Feier, die bewegt und begeistert. Und das in 14 Tagen.

Aber: Diese Herausforderung meisterte das Team um Lehrer Werner Misch und zahlreiche freiwillige Helfer aus dem Kollegium erfolgreich.

In drei aufeinander folgenden Abschlussfeiern erhielten die Klassen 10a, 10b und 10c nun ihre Zeugnisse. Schulleiter Robert Schneider lobte das erfolgreiche Bestehen der Corona-Prüfung und bejahte die Frage, ob der Jahrgang dem Motto „Golden 20‘s“ gerecht werde. Ja, die Schüler hätten sich „goldrichtig verhalten“. Übrigens: Rund 30 Quadratmeter Goldfolie sorgen in der Aula für die passende Dekoration.

Redner werden zugeschaltet

Jede Klasse wurde in einem Image-Film vorgestellt, Fotos und Clips aus der zurückliegenden Schulzeit eingespielt. Daneben gab es zugeschaltete Gäste.

Pfarrer Gerd Oevermann spendete auf diesem Weg seinen Segen, die stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup richtete Grüße der Stadt aus. Der Schulpflegschaftsvorsitzende Dr. Markus Dura forderte die Jugendlichen auf, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und die Hermann-Leeser-Schule in guter Erinnerung zu behalten. Abgerundet wurde die Feier durch den Abschlussfilm „Wir sagen auf Wiedersehen!“.

