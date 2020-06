Im Wohnwagen durch Europa

Den Auftakt bildet eine Veranstaltung mit Susanne Pfitzenreuter am Freitag, 26. Juni. „In unserer Familie lieben wir seit Langem das Verreisen mit dem Wohnwagen“, verrät die Leiterin der Dülmener Ehe-, Familien- und Lebensberatung. „Das ist mal eine Zeit lang eine klare Reduzierung, aber auch Intensivierung des Miteinanders“, so ihr Resümee. „Und man kommt rum!“ Im Gespräch und durch mitgebrachte Bilder wird sie in kurzweiliger Weise die Gäste des Abends auf verschiedenen Camping-Touren durch Europa mitnehmen.

Anmeldung nötig

Eine Anmeldung bei der FBS Dülmen ist aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl im Vorfeld erwünscht unter Tel. 02594/97995-300 bzw. über die Homepage sowie am Info-Point des einsA. Die Teilnahme ist kostenlos, über eine kleine Spende freuen sich die Veranstalter.