Wo einst satte Bässe bis weit über den Gausepatt hinaus die Dülmener Bevölkerung erfreuten, haben inzwischen die Abrissmaschinen das Kommando übernommen. Noch ist die blasse Inschrift „Fantasy“ - ein Vorläufer des Gigaparcs - am Giebeldach der ehemaligen Diskothek zu erkennen, doch auch dieser historische Schriftzug dürfte bald endgültig Geschichte sein. Denn ein Dülmener Investor hat das Grundstück übernommen und will in Kürze der Öffentlichkeit vorstellen, was er in der dort entstehenden Verkaufs- und Lagerhalle vorhat.