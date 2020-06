Das müssen Sie wissen:

Die Augustinus-Schule wird größer und moderner. Vor wenigen Wochen haben die Bauarbeiten begonnen, sie schreiten zügig voran. Ende des Jahres sollen die neuen Räume bezugsfertig sein. Dann geht es mit Umbauarbeiten im alten Trakt weiter.

Weitgehend unverändert sind die vom Kreis Coesfeld gemeldeten Zahlen zu den aktuellen Coronafällen. So werden am Dienstagnachmittag wie am Montag 166 Infizierte gemeldet. Und auch eine weitere positive Nachricht gibt es zum Thema: Ein weiterer Dülmener ist inzwischen gesundet, sodass die Krankheit nur noch bei zwei Dülmenern akut ist.

Wer Tische und Stühle für seine Gäste im öffentlichen Raum bereitstellt, den bittet die Stadt normalerweise zur Kasse. Die CDU regt an, ein Jahr lang auf die entsprechenden Gebühren zu verzichten, um der Gastronomie, die besonders unter der Corona-Pandemie leidet, finanziell unter die Arme zu greifen.

Die Fußballfunktionäre haben den Saisonabbruch beschlossen und so den Aufstieg der DJK Rödder in die A-Liga so gut wie beschlossen. Es gibt nur noch eine zehntägige Einspruchsfrist. Dann dürfen Kellerhaus und Co. endgültig jubeln

Wetter:

Dichte Wolken mit etwas Regen. Am Nachmittag auch vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 18 bis 20 Grad, dazu schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13, L 600 zwischen Merfeld und B 474, K 57 zwischen Einmündung L 580 und K 12; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier