Sperrung am Brokweg

Dülmen. Der Brokweg ist am Mittwoch, 10. Juni, in der Zeit von 6 bis 16 Uhr von Einmündung Borkener Straße bis zum Hüttendyk gesperrt, da in Höhe der Haus-Nummern 42 bis 44 ein Autokran benötigt wird.