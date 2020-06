Trockenübung für Wasserretter

Um „Unterstützung“ wurden dabei auch die Wasserrettungszüge der Bezirksregierungen Münster, Detmold und Arnsberg zur Verfügung gestellt. „Unsere Tauchtrupps, sowie der Kommandotrupp und Logistiktrupp haben sich heute Morgen nach Alarmierung um 10.38 Uhr am Vereinszentrum getroffen, natürlich unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln“, so Roland Löhnert, der für die Öffentlichkeit der DLG Dülmen zuständig ist.

600 Einsatzkräfte beteiligt

An der Unterkunft arbeiteten die Dülmener ihre Aufgaben ab rückten dann fiktiv zu den genannten Sammelräumen ab. Zum Nachweis der Aufgabenerfüllung wurden Buchstaben, die als Ergebnis aus den Aufgaben herauskamen mit den einzelnen Trupps fotografiert und der Koordinierungsstelle im Landesverband zugeschickt.

Insgesamt nahmen an dieser außergewöhnlichen Übung elf Wasserrettungszüge mit knapp 600 Einsatzkräften teil. „Die Alarmübung 2020 war aus unserer Sicht ein voller Erfolg“, so das Fazit von Löhnert.

Weitere Informationen über die Veranstaltungen der DLRG Ortsgruppe Dülmen und ihre Arbeit sind unter www.duelmen.dlrg.de auf der Homepage, in Facebook und Instagram zu finden. Kontakt zur DLRG Dülmen: info@duelmen.dlrg.de