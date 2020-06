Mit 25.000 Euro unterstützt die Wirtschaftsförderung den lokalen Einzelhandel und die Gastronomen, indem Bürger seit dem 29. Mai besondere Dülmen-Gutscheine erwerben können. Zudem gibt es nun eine Aktion in Form eines Gewinnspiels, die das Ziel hat, das eingenommene Geld so schnell wie möglich wieder in Umlauf zu bringen, damit alle was davon haben.

Die sogenannten „Gutscheine 20plus“ werden mit 20 Prozent auf den Kaufpreis gefördert. Das bedeutet, kauft man einen Gutschein für 100 Euro, ist er 120 Euro wert. „Seit Freitag läuft der Verkauf jetzt und das sehr gut“, berichtet Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. Nur dort kann man die besonderen Gutscheine bekommen.

Anreiz für Käufer

Werden alle diese Gutscheine dann von den Bürgern eingelöst, bedeutet das, dass der Dülmener Einzelhandel und die Gastronomie von 150.000 Euro zusätzlich profitieren und Corona-Einbußen wenigstens ein kleines bisschen ausgeglichen werden können. Damit ein Anreiz für die Käufer des Gutscheins geschaffen wird, diesen nun so schnell wie möglich einzulösen, haben sich Dülmen Marketing, die Wirtschaftsförderung und die Kaufmannschaft ein Gewinnspiel überlegt. Los geht die Aktion am Mittwoch, den 10. Juni und endet am Montag, den 31. August.

„Zu gewinnen gibt es Gutscheine, Sachpreise und auch Dienstleistungen etlicher Dülmener Firmen im Wert von mehreren Tausend Euro“, verspricht Hugo Schulze Hobbeling, Geschäftsführer der kaufmannschaft. „Beispielsweise eine Fototorte von Café Uckelmann, zwei Karten für den Wildpferdefang 2021, einen E-Scooter für ein Wochenende von Homann oder auch Haarschnitte und Eisbecher.“