Der erste Erfolg von Ortwin Bickhove-Swiderski (DGB) war es, die Genehmigung für die Protestkundgebung gegen Rechtsextremismus in Corona-Zeiten überhaupt zu bekommen.

Der zweite Erfolg: Immer mehr politische und gesellschaftliche Gruppen schließen sich dem Protest an. So haben die Grünen, die SPD, die Linken, aber auch die CDU ihren Widerstand gegen Rechtspopulismus in Dülmen deutlich gemacht. Auch die evangelische kirchengem,einde, die Dülmener Unternehmer in der IDU und die Friedensfreunde haben sich dem Protest angeschlossen.

AfD-Aufstellungsversammlung abgesagt

Bickhove-Swiderski hat aber inzwischen einen dritten, noch viel größeren Erfolg landen können: „Es wundert uns nicht, dass die AfD ihre Aufstellungsversammlung abgesagt hat“, erklärt er gegenüber der Presse. Der Gegendruck im Vorfeld habe den größtmöglichen Erfolg gehabt. Auch ein solcher Sieg müsse gefeiert werden: „Wir werden die AfD im Kreis Coesfeld weiter jagen und auf jeden Fall die Gegendemonstration in Dülmen am Samstag durchführen.“

Die AfD wollte ihre Kandidaten für den Kreis Coesfeld ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums nominieren, was nun nicht mehr passiert. Gründe für diese Absage wurden nicht genannt. Die Gegendemonstranten beginnen aber trotzdem ab 16 Uhr mit ihrem Protest gegen Rechtsextremismus.