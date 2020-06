Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit: Die Schülervertreter des Clemes-Brentano-Gymnasiums haben eine Aktion ins Leben gerufen, die die Demonstration gegen die AfD-Kandidatenkür am Samstag, 6. Juni, in der Aula des Dülmener Schulzentrums unterstützen wird.

Innerhalb von nur zehn Tagen haben die Schülervertreter es geschafft, eine eigene Protestaktion ins Leben zu rufen, bei denen alle Schüler eingeladen sind, mitzumachen. „Wir haben große Buchstaben ausgedruckt, die wir am Samstag in die Fenster der Schule und in den Voraum der Aula hängen wollen“, erklärt Kilian Stroot aus der Q1.

Jeder kann unterschreiben

Und zwar nicht in irgendwelche Fenster, sondern in die, die zur Aula ausgerichtet sind, in der die AfD-Kandidatenkür am Samstag stattfinden wird. Vorher liegen diese Buchstaben noch in der Schule aus, sodass jeder Schüler darauf unterschreiben kann.

Die Schüler setzen sich besonders ein, weil "wir damit ein Zeichen gegen jegliche Art von Ausgrenzung, Beleidigung oder gar Gewalt gegen irgendwelche Minderheiten setzen wollen, welche lediglich aufgrund ihrer bloßen Existenz benachteiligt werden.“

Schulleitung bleibt neutral

Schulleiterin Maike Verwey distanziert sich von der Aktion der Schüler, da sie als Schulleitung neutral bleiben muss. Aber: „Trotzdem finde ich die Aktion und vor allem den selbstständigen Einsatz der Schüler toll. Das alles passt genau in das Alltagsgeschehen unserer Schule.“