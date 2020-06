So sind 300 Demonstranten vor der Bühne auf dem Schulhof zugelassen. „Wenn mehr Menschen unserer Kundgebung beiwohnen wollen, haben wir aber zusätzliche Ausweichflächen angemeldet, zum Beispiel auf dem Lehrerparkplatz“, ergänzt Kübber.

Regeln für die Demo

Hier - wie auf dem gesamten übrigen Schulgelände - darf am Tag der Veranstaltung nicht geparkt werden. Außerdem besteht während der Veranstaltung Maskenpflicht für die Demonstranten. Trillerpfeifen dürfen aufgrund des Infektionsrisikos nicht mitgebracht werden, aber Trommeln oder Rasseln sind möglich.

30 Ordner werden dafür sorgen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. „Wir bitten alle Teilnehmer, den Anweisungen der Ordner zu folgen“, appelliert Kübber. Ebenfalls aus Infektionsschutzgründen dürfen auch keine politischen Flyer verteilt werden - was die Initiatoren ausdrücklich bedauern.Ab 16 Uhr wird das Bühnenprogramm gestartet, ab 17 Uhr will die AfD sich in der Aula treffen. Zunächst wird Florian Kübber noch einmal die Regeln für den Ablauf verdeutlichen.

Friedlicher Protest

Florian Kübber hofft auf ein buntes Fest gegen den Rechtsextremismus. „Sehr viele Menschen haben uns im Vorfeld ihre Unterstützung zugesagt, und wollen gerne kommen. Wir wollen aber alle, dass es friedlich zugeht und wir wollen hier ganz sicher keine gewalttätigen Ausschreitungen.“ Er gehe davon aus, dass auch die Polizei am Samstag deutliche Präsenz zeigen werde.