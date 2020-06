In der kommenden Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 9. und 10. Juni, müssen Autofahrer mit Behinderungen auf der A 43 bei Dülmen-Nord rechnen. In der Zeit von 19 Uhr bis morgens um 6 Uhr steht hier dem Verkehr nur ein eingeengter Fahrstreifen zur Verfügung.

Zum anderen wird in der Anschlussstelle die Auffahrt in Fahrtrichtung Münster gesperrt, es gibt eine Umleitung zur Anschlussstelle Dülmen. Der Grund: Straßen.NRW saniert in der linken Fahrspur einen Fahrbahnschaden. Rund 50.000 Euro kosten die Arbeiten, das Geld kommt vom Bund.