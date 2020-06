Kleinere Gruppen wegen Corona

VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen machte in der Sitzung deutlich, dass noch kein Alltag in die VHS eingekehrt ist. Hygienekonzept und Abstandsregeln in der Coronazeit lassen sich nicht ohne Weiteres im VHS-Alltag umsetzen. So ist etwa das Gros der Kursräume so klein, dass die Zahl der Teilnehmer drastisch reduziert werden muss, um den Abstand zwischen ihnen wahren zu können. Die Folge: „Die Kurse werden für die Teilnehmer deutlich teurer.“

Online-Kurse können nich alles ersetzen

Auf großes Interesse im Ausschuss stieß auch die Digitalisierungsstrategie der VHS, die unter anderem Auftritte in sozialen Netzwerken beinhaltet oder Online-Kurse und Blended Learning (Kombination aus Präsenzveranstaltungen und E-Learning). Durch das coronabedingte Einstellen des Kursbetriebs im Frühjahr sei man schneller als geplant dazu gekommen, Online-Angebote zu machen, sagte Esther Joy Dohmen. Dass Online-Kurse langfristig die traditionellen Präsenzkurse ersetzen, sieht sie übrigens nicht. Denn: „Lernen hat auch eine soziale Komponente“, verwies sie darauf, dass der direkte Kontakt der Teilnehmen in der Erwachsenenbildung einen hohen Stellenwert hat.

Dankeschön von Bürgermeistern

Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Havixbecks Bürgermeister Klaus Gromöller nahmen das letzte Mal an einer Sitzung des Ausschusses teil. Sie bedankten sich für die gute Zusammenarbeit in dem interkommunalen Gremium und das große Interesse der Teilnehmer.