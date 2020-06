Ampeln regeln den Verkehr

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland beseitigt in dieser und nächster Woche Fahrbahnschäden auf diesem Teilstück der Straße. Ab Dienstag bis Mitte nächster Woche werden dort an verschiedenen Stellen Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln an den Arbeiten vorbeigeführt.

Mängel an der Fahrbahn

Zusätzlich regelt in Dülmen-Merfeld an der Kreuzung Roruper Straße / Rekener Straße (L600) in Dülmen-Merfeld ab Mittwoch, 3. Juni, 6 Uhr bis Freitag, 5. Juni, 8 Uhr, für Mängelbeseitigungen der Fahrbahn, eine Baustellenampel den Verkehr.