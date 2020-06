Dülmen. Am Pfingstsonntag befuhr eine 39-jährige Dülmenerin mit ihrem Wohnmobil gegen 17.40 Uhr die Weseler Straße in Buldern in Fahrtrichtung Dülmen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete sie hierbei im Kreuzungsbereich Max-Planck-Straße/ Nottulner Straße die für sie bereits Rot zeigende Lichtzeichenanlage und jkollidierte mit einem Leichtkraftrad.

Von Markus Michalak