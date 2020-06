Mit gebührendem Abstand hatten so ab 9.30 Uhr nicht nur die Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenheimes Gelegenheit, direkt gegenüber der Kirche St. Georg, der Predigt von Pfarrer Ferdinand Hempelmann zu folgen. Der Gemeindepfarrer sparte hierin auch aktuelle Themen nicht aus, so zum Beispiel die unwürdigen Bedingungen, unter denen Menschen aus Osteuropa in der Fleischproduktion arbeiten müssen. Er rief die Christen in seiner Gemeinde dazu auf, sich in ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen stärker in den gesellschaftlichen Dialog einzumischen.

Dank der Gitarrengruppe der Gemeinde, dank strahlenden Sonnenscheins und stimmgewaltiger gemeinsamer Lieder wurde es ein sehr schöner Pfingstgottesdienst. Da vermochte auch die gelegentlich streikende Technik die Freude der versammelten Gemeindeglieder nicht zu trüben.